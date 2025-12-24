きのう夜、愛知県新城市の新東名高速道路でトラックを酒気帯び運転し衝突事故などを起こしたとして、65歳の男が現行犯逮捕されました。

【写真を見る】新東名高速のトンネル内でトラックを酒気帯び運転し衝突 トラックが横転 65歳男を現行犯逮捕 この事故の影響で下り線「新城ＩＣ～岡崎東ＩＣ」間が通行止めに 愛知・新城市

現行犯逮捕されたのは、神奈川県綾瀬市の会社員・山口昭浩容疑者65歳です。

警察によりますと山口容疑者はきのう午後11時半ごろ、トラックを酒気帯び運転し新城市の新東名高速・下り線の「雁峰第二トンネル内」で、左側の壁にぶつかったはずみで、右前を走っていた乗用車に衝突し、トラックを横転させるなどした疑いがもたれています。

ケガ人はいませんでした。

調べに対し山口容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。この事故で、きのう夜から新東名高速・下り線の新城インターと岡崎東インターの間で通行止めが続いています。