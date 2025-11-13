今年4月に、新東名高速道路のトンネル内で、乗用車を運転中に大型トレーラーに追突する事故を起こした広末涼子（45）。この事故によって、同乗していた男性が骨折するけがを負っていた。事故から7カ月あまり経つが、新たな進展があったようだ。静岡県警が広末を過失運転致傷の疑いで書類送検する方針であることが、11月12日に各メディアで一斉に報じられたのだ。「広末さんが追突事故を起こしたのは、浜松サービスエリアで同乗者の