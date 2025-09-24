24日、未明、新東名高速･遠州森町PA付近で、減速車線に停車していた大型トラックに大型トラックが追突する事故があり、付近は約3時間にわたり規制されました。事故があったのは、新東名高速道路下り･遠州森町PAの減速車線です。警察によりますと、24日、午前3時30分すぎ、「大型トラックを運転中に大型トラックに衝突した」と110番通報がありました。大型トラックが何らかの理由で減速車線に停車していたところに、大型トラックが