新東名の「最後のピース」約25kmの現状2025年11月5日にNEXCO中日本は、新東名高速道路の最後の未開通区間である新秦野インターチェンジ（IC）〜新御殿場IC間の建設状況（2025年度時点）を伝える動画を公開しました。開通すれば東京〜名古屋間のダブルネットワークが名実ともに完成する日本の「大動脈」ですが、その建設は「最難関」ともいえるトンネル工事など、困難を極めているようです。一体どのような状況なのでしょうか。