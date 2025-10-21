静岡茶を代表する地域ブランド「本山茶（ほんやまちゃ）」の産地の一つ「茶の芽」のある静岡市葵区大原をはじめとする安部川の上流域は、静岡茶発祥の地。この地域で栽培されるお茶は「本山茶」という名で静岡茶を代表するブランドの一つです。本山茶の産地は昼夜の寒暖差が大きく、霧が発生しやすい山間地が多い地形。栽培されるお茶は口当たりがやさしく、甘みと旨みと渋みのバランスがよいのが特徴です。「茶の芽」を営む森田製