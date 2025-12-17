大人は白より断然“こっち”！【しまむら】冬コーデに合わせたい♡「淡色アイテム」

冬コーデに明るさを足したいとき、まず白を思い浮かべる人も多いはず。でも大人世代に寄り添ってくれるのは、ベージュやアイボリーなどの“淡色” のほうかもしれません。ニュアンスのある色合いで、やわらかくまとめやすいのが魅力です。そこで今回は、人気インフルエンサーさんが購入した【しまむら】の「淡色アイテム」に注目。ピックアップしたのは、冬の着こなしを上品にアップデートしてくれそうなものばかり。手頃な価格で取り入れやすい “真似しやすい一品” をぜひチェックして。

細ベルトが上品に映える大人っぽ手袋

【しまむら】「YM5シジャージテブクロ」\1,419（税込）

やさしいトーンが大人の冬コーデに馴染むジャージー素材の手袋。細めのベルトデザインが上品なアクセントになり、高見えが狙えるのも魅力です。しまラーの@m12314sさんが「親指と人差し指部分はスマホを触れるので便利」というように、デイリーで使いやすい仕様なのも◎

マグネットで着脱しやすいティペット

【しまむら】「YMマグボアティペット」\1,419（税込）

プードル風のボアがやわらかな雰囲気を添えるティペット。@m12314sさんが「マグネット仕様で着脱が簡単」とコメントしているように、扱いやすさも魅力のひとつです。首元に程よいボリュームが出るため、シンプルな冬コーデを華やかに見せるアクセントとして活躍するはず。

ふんわり感が可愛い2WAYバッグ

【しまむら】「YUM＊チャームツキ2WAY」\2,420（税込）

@m12314sさんが「ふわふわでバッグの触り心地が最高」と推しているこちらは、見た目にもやわらかい表情が魅力です。アクセントになる色違いのフェイクファーチャーム付きで、手持ちとショルダーの2WAYで使えるのも便利なポイント。「内ポケット付きでマチもしっかりあるので、荷物がたくさん入りそう！」とのことで、可愛さも実用性も両立できそうです。

内側フリースで暖かさをキープ！

【しまむら】「YUMファースナップJK」\2,189（税込）

顔まわりを優しくトーンアップしてくれそうな、アイボリーのフェイクファージャケットも要チェック。ほんのり丸みのある袖が、淡色ならではの柔らかさを引き立てます。@m12314sさんによると「内側はフリース生地で暖かい」とのことで、オシャレだけでなく防寒にも期待できる一着といえそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@m12314s様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K