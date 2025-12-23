麻雀風ゲーム「ひらがじゃん」の新作！自動雀卓でも使用できる「プロ版」がMakuakeで登場
知育商品の開発と販売を手がける株式会社NEXTは、累計出荷数5万点を越えた麻雀風ボードゲーム『ひらがな麻雀 ひらがじゃん』の全自動麻雀卓対応『プロ版』の販売をMakuakeにて1月中旬〜開始する。詳細はひらがじゃん公式LINEで配信をおこなう。
■「ひらがな麻雀 ひらがじゃん プロ」とは
本作は、言葉×麻雀をコンセプトにした誰でも楽しめる麻雀風ボードゲーム「ひらがじゃん」シリーズ最新作。「ひらがな麻雀 ひらがじゃん 牌ばーじょん」をもとに、ユーザー様から頂いた意見などを反映して再制作した。
ひらがなの書かれた牌を使用し、「言葉を揃える爽快感と対戦のドキドキ感」はそのままに改良を加えた。
・牌の大きさを一般的な麻雀牌の28mmサイズに変更
・ルールの調整
・家庭用全自動麻雀卓での動作と牌数に対応（※国内28mm専用機種のみ対応、業務用非対応）
・ひらがな牌の牌数調整
※プレイイメージ。写真は業務用麻雀卓にて撮影
〇基本ルールはシンプル！
麻雀の要領で牌を引いていき、手牌13個＋自分の番に引いた1個の計14個を組み合わせて2文字×1個、3文字×4個の合計5個の単語の完成を目指す。自分の盤で単語が揃わなければ、1個牌を捨てて次の人の番になる。
麻雀特有のルールや点数制などを採用したことで、麻雀の雰囲気を誰とでも楽しめる。
■詳細は公式LINEにて順次公開！
