¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á°¤Éô¿¿»Ê¡ÛÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡¤Î¶¦ÏÂ¡¢Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î°Ò°µÅª¹Ô°Ù¤òÈóÆñ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¶¦Æ±·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÛÏÀ¤¬µÄ²ñ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹ÆüÉÕ¤ÇÄó½Ð¤·¤¿¡£¾å±¡¤Ç¤âÄ¶ÅÞÇÉµÄ°÷¤¬£±£·Æü¤ËÆ±ÍÍ¤Î·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼±¡¤¬Â³¤¯·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·èµÄ°Æ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö·³»öÅª°Ò³Å¤ä·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢´Ç²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¹ñ¤Ø¤Î´í¸±¤ÊÁ°Îã¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î°Ò°µ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤¬¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö·ÐºÑ¡¢·³»öÅª¤Ê°Ò°µ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ä¹ñºÝÅª¤Ê·ü°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¶¯¸Ç¤ÊÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñÈãÈ½¤òÈò¤±¤ë»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÄ²ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¸þ¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
