個性的な物件を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【マンションvs戸建て? いや長屋!!】令和の超癒し系2LDK長屋を内見！」と題した動画を公開した。



動画では、住まい選びにおける「マンションか、戸建てか」という永遠のテーマに対し、「長屋」という第三の選択肢を提示。神奈川県藤沢市に佇む、デザイナーズ集団「blue studio」が設計した物件を通して、現代における長屋の新たな魅力を解き明かしている。



まず注目すべきは、この物件が持つ豊かなコミュニティ機能だ。敷地内には住民が共同で使える本格的なピザ窯やバーベキューコンロが設置されており、実際にピザパーティーなどのイベントが開催されているという。さらに隣接するレンタルファームでは、住民や地域の人々が野菜を育てており、収穫したての新鮮な野菜をその場で味わうことも可能だ。「自分で育てたピーマンやナスなんかを、収穫して10秒でBBQできちゃう」と、動画ではその魅力を語っている。



建物は、黒い外壁に木の柱が映えるモダンなデザイン。玄関を開けると、約14畳のLDKが広がる。土間と無垢材のフローリングが一体となった空間は仕切りがなく、3面採光と相まって非常に開放的だ。キッチンは壁付けのオリジナルデザインで、ステンレスの天板に4つ口のガスコンロを備え、料理好きにはたまらない仕様となっている。



2階には二つの個室があり、そのうちの一つは天井高が4mを超える勾配天井で、実際の面積以上の広さを感じさせる。大きな窓からは共用部の緑や隣接する畑を眺めることができ、癒やしの空間が広がっていた。



都心で暮らす利便性とは異なるが、畑仕事やピザ作りを通じて自然や人とのつながりを感じられる「超癒し系」の暮らし。今回の内見は、自分が本当にやりたい暮らしとは何かを見つめ直す、良いキッカケになるかもしれない。