ミラノ・コルティナ五輪の出場権を手にしたフィギュアの三浦璃来選手・木原龍一選手(りくりゅう)ペア。結成当初からの互いの印象の変化などを明かしました。

三浦選手と、9歳年上の木原選手。ペア結成となったのは互いに相手を探していた2019年のことです。最初の印象について三浦選手は「私はまだ高校生で、龍一くんが9歳年上の、本当に大人だったので。本当に真面目で、怖いイメージはありました。真面目でTHEアスリートみたいな。少しの遊びもないTHEアスリートみたいな怖さがあった」と振り返ります。そんな“怖さ”についてはある原因も。初対面の際、木原選手は高地トレーニング用のガスマスク状の大きなマスクをつけていたそうで、なおさら怖く見えたと笑顔を見せました。

現在もその真面目な印象は変わっていないとしながら、2人の関係性には変化も。三浦選手は、木原選手について「真面目すぎるところがあるなって感じてます。自分を追い詰めすぎちゃう部分があるので、そこをコーチや私たちがどう調整して、ケガをしないように、メンタルの部分でも追い込みすぎないようにって。みんなで気をつけてます」と明かし、ペア相手として支える姿をのぞかせました。

三浦選手に声をかけられなければ、2019年に現役を引退していたかもしれないと語った木原選手は、当時の三浦選手について「スケートに対する考えた方もまだまだ若いなっていうのは感じてた」とコメント。それでも様々な経験を積み重ね、アスリートとして成長した姿に触れながら「今はアスリートの考え方で、全てをスケートのためにって私生活だったり食事だったり意識している。それを見て、僕も影響を受けて、やらないといけないなって刺激しあえる関係になっている」と語り、互いにいい影響を及ぼしていることを明かしました。

前回出場した北京五輪は、流行していたコロナの影響も受け無観客で開催。有観客の中で迎える2度目のオリンピックへ、りくりゅうペアは期待感もあらわにしました。