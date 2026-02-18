ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は18日、クロスカントリースキー女子団体スプリントフリーが行われたが、フィニッシュ付近で犬が乱入。選手たちとともにフィニッシュラインを切る珍事が起きた。実況席も驚きをもって伝えている。まさかのハプニングだった。選手たちが続々とフィニッシュに到着する中、どこからともなく犬が現れた。軽快な足取りで直線を疾走し、途中、並走するカメラに気付いて立ち止まってカメ