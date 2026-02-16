ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子シングル8位に終わったイリア・マリニン（米国）がインスタグラムを更新し、意味深なメッセージを記した。団体戦でショートプログラム（SP）、フリーともに滑り、金メダルに貢献したマリニン。しかし、個人戦はSP首位で迎えたフリーでミスを連発し、まさかの8位で終えた。演技後はオリンピック特有の重圧を告白。一部の地元・米メディアからは辛辣な報道も