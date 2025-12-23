プレミアリーグ 25/26の第17節 フラムとノッティンガム・フォレストの試合が、12月23日05:00にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはラウル・ヒメネス（FW）、ケビン（FW）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+5分に試合が動く。フラムのラウル・ヒメネス（FW）がPKを決めてフラムが先制。

ここで前半が終了。1-0とフラムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、フラムが1-0で勝利した。

なお、フラムは45+7分にラウル・ヒメネス（FW）、56分にサンデル・ベルゲ（MF）、77分にハリー・ウィルソン（FW）、82分にホルヘ・クエンカ（MF）、90+4分にヨアキム・アンデルセン（DF）に、またノッティンガム・フォレストは45+4分にジョン・ビクトル（GK）、70分にムリーリョ（MF）、83分にニコラ・ミレンコビッチ（DF）、90+6分にニコラス・ドミンゲス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-23 07:10:09 更新