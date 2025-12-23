レコード大賞「やらせ疑惑」に音楽評論家が猛抗議…「オワコン」批判を受けるワケ

昭和の時代は大晦日といえば、レコード大賞の優勝者が決まり、その歌手本人が、そのまま帝国劇場からパトカー先導で渋谷のNHKホールの紅白のオープニングに間に合わせて出場するのが、定番でした。レコ大を見終わったあとで、チャンネルをNHKに切り換え、紅白の舞台に、レコ大受賞者が、もう並んでいる！すごい、と思いながら、コタツに集まった家族が歓声をあげる……これが風物詩だったのです。

しかし、いつのまにか、オンエアも30日となり、しかもレコード大賞をとってもたいした話題にもなりません。紅白の落ち込みもひどいですが、レコ大ほどではありません。なぜ、こんなことになったのか。その背景には、大賞を取るための買収や接待が過熱したことがあげられます。プロダクションがレコード大賞の審査員となる音楽評論家に対して、レコードジャケットの推薦文の報酬と引き換えに対象となる作品への投票をお願いすることが常態化していたのです。

1979年のレコード大賞では西城秀樹が有力視されていたなか、ジュディ・オング「魅せられて」が大賞を受賞しました。当時、週刊文春2年目記者だった私に対して、レコード界の宣伝担当の人物は内幕を明かしました。

記事前編は【西城秀樹「YMCA」がレコード大賞を逃したのはなぜか…レコードジャケットに隠されていた「衝撃のカラクリ」】から。

新聞記者には「接待攻勢」

しかし、評論家の行動だけで、大賞が決まるわけではありませんでした。ほかに組織であり、会社人でもあるスポーツ紙の芸能担当記者もいます。「フリーの音楽評論家は、原稿料攻勢で、票を獲得できても、スポーツ紙の方はそうはいかないんじゃないですか？」と質問すると、

「たしかに、音楽評論家ほどうまくはいきません。しかし、彼らには、徹底的に接待攻勢をかけたり、普段コンサートのチケットを余計に配ったりして、日常的につきあいがあります。

それに、西城秀樹のプロダクションだけでなく系列のプロダクションも加わって、接待攻勢をしますから、やはり大きなプロダクショングループに属している方が有利になるんです。

今回、ジュディ・オングは、いい歌だけど、いわゆるプロの歌手とはいえない、マルチタレントです。今後の稼ぎも考えたら、西城秀樹に票をいれた方が得だと思う審査員が絶対多い。私はそう思っていたし、大体みんなそう考えていたはず。よほど、タレント側の意志が強く、これはとらせないとまずい、とレコード会社やプロダクションも考えたんでしょう。ま、それは誰が裏切ったか、今後調査をしてから考えますけどね」

音楽評論家からの猛抗議

この記事は、ほとんど一人称の告発という形で掲載されました。裏切ったと思われる評論家の名前こそ伏せたものの、イニシアルにしたため、実際に抗議にきた人も一人だけいました。私と編集長で対応しましたが、笑ってしまったのが、彼の言い分でした。「私は裏切ってなんかいない。カネで転んだりしない。ネタ元のなにかの間違いだ」というのが主張のすべてで、音楽評論家として、こう考えたから投票したという本来あるべき意見が全然出てきません。

「おかしいですね。この記事のネタ元は、あなたに年間〇〇万円分の解説の約束をしたといっています。そんな話しはなかったのですか？」と私が詰めにかかると「いや、原稿料は原稿の対価としてもらっているので、その前年に何本なんて約束できるもんですか」と反論しつつ、こちらが詳しく本数まで知っていることに驚いたようで、結局、抗議だけして、帰ってゆきました。

アリバイつくりの抗議だったのか、本当にネタ元が間違っていたのか、私にはわかりませんが、それから数年間、レコード大賞がある度に彼から、予想を聞いてはずれることはありませんでした。ある時など、絶対獲得できると事務所から聞かされていた大物演歌歌手が最終的に落選し、会場でバケツで関係者に水をぶっかけるという事件さえおきました。

「オカネが大賞のために動く」構造は…

その後、スポーツ紙記者の投票に制限が加えられたり、投票方法が変わったりするなど、いろいろ改革は行われました。しかし、結局、オカネが大賞のために動くという構造は変わらなかったようです。2016年の週刊文春には、有力だったAKB48が優秀作品賞の段階では13票、エイベックスのEXILEの弟分三代目J SOULbrothersには10人以下だったのに、最終審査では、なぜか、15人中11人が三代目に手をあげ、AKBはわずか3票という不思議な結果になりました。

裏では、エイベックスから、業界を支配する大手プロダクションに1億円のカネが持ち込まれたという証言があり、領収書の写真まで誌面にはでていました。当時の関係者は、すべて否定かわからないという回答でしたが、構造が変わっていないのは同じとしかいいようがありません。

しかしレコードがなくなり、 CDまでなくなり、今はサブスク配信の時代に、どんな新しい買収作戦が行われているのか。そもそもレコード大賞という言葉がふさわしいのか。実際に審査員に工作をしていた人物と詳しく話し、その後も予想をすべて的中させた人物と親しくつきあった身としては、まだまだ興味が残ります。当時、芥川賞とレコード大賞と、どちらが残るかと芸能界対出版界で論争をしたことがありますが、八百長なし、忖度なし、の芥川賞が今のところ、勝っていることはまちがいないようです。

【こちらも読む】『「ミセス出演で、かろうじて面目を保っている」…『紅白歌合戦』と『レコード大賞』の権威が落ちた根本原因と新設『MUSIC AWARDS JAPAN』『MUSIC GIFT』の台頭』

【こちらも読む】「ミセス出演で、かろうじて面目を保っている」…『紅白歌合戦』と『レコード大賞』の権威が落ちた根本原因と新設『MUSIC AWARDS JAPAN』『MUSIC GIFT』の台頭