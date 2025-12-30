½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê30¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¸å5¡¦30¡Ë¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤¬³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢²ÖÊÁ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Àî¸ý¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤È¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç°ì²óÅ¾¤·¤Æ¿·¥É