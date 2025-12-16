12月15日、シンガーソングライターの優里が、自身のXを更新。新曲がドラマ主題歌に起用されたことを報告し、ファンが歓喜に沸いている。優里は、《2026年1月13日にスタートするテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」の主題歌を担当させて頂くことになりました！楽曲は新曲の『世界が終わりました』という曲です》と、担当するドラマと新たな新曲の曲名について報告。続けて、《ドラマの内容に寄り添った楽曲になってい