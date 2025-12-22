懲役太郎「これは過失致死だ」赤坂個室サウナ死亡事故に怒り、閉じ込められたら脱出不可能な“死の棺桶”の現実
懲役太郎が自身のYouTubeチャンネルで「閉じ込められたら脱出不可能です。」と題した動画を公開。東京・赤坂の個室サウナで男女2人が死亡した事件を受け、その構造的な欠陥と危険性を厳しく指摘し、「どうシミュレーションしても助からない」と断じた。
動画で懲役太郎氏は、自身が最近視察したスーパー銭湯のサウナを例に挙げ、一般的なサウナの安全構造について解説。本来、サウナの扉は内側から押すだけで開く仕組みになっており、非常ボタンも利用者が倒れた状態でも押せるよう、床から数十センチの低い位置に設置されているのが通常であると説明した。その上で、事件が起きたサウナの扉に「ドアノブが付いていた」との報道に対し、「そんなものはあるわけない」と強く反論。この点から、当該施設が専門業者による施工ではなく、雑居ビルの一室に後付けされた簡易的な室内型サウナであった可能性を指摘した。
さらに懲役太郎氏は、古い雑居ビルを改装した施設の根本的な脆弱性にも言及。サウナヒーターのような大電力を消費する設備は、元々の建物の電気容量や配線を想定しておらず、火災リスクが極めて高いと警鐘を鳴らす。仮に閉じ込められた場合を想定したシミュレーションでは、裸の状態でワイヤー入りのガラス扉を破壊するのは不可能であり、救助を待つほかないと分析。しかし、簡易的な個室サウナでは火災報知器の作動も遅れる可能性があり、発見が遅れれば「煙でやられてしまう」と述べた。
懲役太郎氏は、このような脱出不可能な構造を持つ設備は「死の棺桶と一緒だ」と厳しく批判。設置した側の責任は重く、「これは過失致死だ」と断罪し、安易に設置される個室サウナの危険性について強い問題意識を示して動画を締めくくった。
