この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

美容外科医・高須幹弥氏が断言「結婚に向いていない男性がいる」ヒカルの離婚から見る現代の結婚観

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【0日婚】ヒカルが離婚した件について【オープンマリッジ】」と題した動画を公開。人気YouTuberヒカルの離婚について、以前から「近々離婚するだろうなと思っていた」と述べ、現代の結婚観を交えながら持論を展開した。



動画の冒頭で高須氏は、ヒカルの離婚は「0日婚」を発表した時点で予測できたと指摘する。交際期間ゼロでの結婚は、互いの本質を理解しないままの関係であり、特に「S◯Xしないまま結婚したんじゃないか」と推測。この点が、関係が長続きしないと感じた大きな理由だと語った。



さらに高須氏は、日本の夫婦の3組に1組が離婚する現状に触れ、「結婚生活を続けるという事は大変なこと」だと自身の23年間の結婚生活を振り返りながら力説。その上で、結婚には向き不向きがあると断言し、「遊び人でテストステロンが高く、不特定多数の女性と関係を持ちたい男性は、現代の日本では結婚に向いていない」との見解を示す。一方で、性欲が強くない、または子供好きなタイプの男性は結婚に向いていると分析した。



ヒカルが結婚後に宣言した「オープンマリッジ」についても言及。この発言が大きな反感とファン離れを招いたとし、特に妻であるノア氏が悲しそうに見えたことが、多くの女性ファンの同情を買い、批判を加速させたと考察した。高須氏は、かつて「芸の肥やし」として許容された時代とは異なり、現代社会では不倫やオープンな関係は受け入れられにくいと述べ、今回の離婚は必然的な結末だったと締めくくった。