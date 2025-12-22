「選手・チームの可能性は無限大」東京Vが城福浩監督との契約更新を発表！「引き続きヴェルディの指揮を執れることを嬉しく思います」
東京ヴェルディは12月22日、城福浩監督との契約更新を発表した。
城福監督はこれまでFC東京やヴァンフォーレ甲府、サンフレッチェ広島などで監督を務め、2022年６月に東京Vの指揮官に就任。来季で５年目を迎える。
城福監督はクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントを発表した。
「引き続きヴェルディの指揮を執れることを嬉しく思います。様々な難局を乗り越えながら成長していくことが出来れば選手・チームの可能性は無限大だと思っています。J１リーグに居られるからこそ抱ける超野心的な目標を強く認識、皆で共有しながら、チームが一丸となってひとつひとつ前へ進んで行きます。
明治安田Jリーグ百年構想リーグという特別なシーズンとなりますが『更なるチームの成長』を皆さんで後押しして頂けると心強いです。成長あるのみ」
経験豊富な64歳の指揮官は、東京Vをどこまで飛躍させることができるか。その手腕が期待されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
