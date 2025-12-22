ドッグランで迷子になったシーズーさん。飼い主さんが名前を呼ぶと…？気づいた瞬間の可愛すぎるリアクションが話題を呼び、投稿は14万回再生を突破。「笑顔がたまらんね」「ほんとに探してる」「シーズーあるあるｗ」といったコメントが寄せられました。

【動画：ドッグランで迷子になっている犬→名前を呼んでみた結果…気づいた瞬間の『愛おしい反応』】

ドッグランで迷子になったわんこ

Instagramアカウント「picostagram0423」に投稿されたのは、ドッグランを訪れたシーズーの「ピコ」ちゃんのお姿。飼い主さんを見失いキョロキョロと一生懸命探していたそう。

目の前の人に近づいては『違った…』と落胆した様子でその場を離れるピコちゃん。ウロウロしたり立ち止まって周りを見回したりと、完全に迷子になっていたとか。

気づいた瞬間の愛おしいリアクション♡

見かねた飼い主さんが「ピコ！」と大きな声で名前を呼ぶと、声のした方にトコトコ歩き出したといいます。やっと気づいたか…と思ったものの、飼い主さんの姿は捉えておらず全く違う方向を見ていたそう。

右往左往しながら歩いていたピコちゃんですが、飼い主さんの姿を発見しました。次の瞬間『あっ！』とばかりにお顔は笑顔になり尻尾はクルンと上がったそう。そのまま満面の笑みで飼い主さんの元へ駆け寄ってきたといいます。

大好きなご主人様を見つけた瞬間のピコちゃんの愛おしいリアクションは、多くの人にたくさんの笑顔を届けたのでした。

この投稿にニンマリした人は多いようで「気づいたときがたまらなく可愛い♡」「はぁぁ愛おしい…」といった悶絶の声のほか「うちもよくあります(笑)」といった同じシーズー飼いさんからの共感の声も多く寄せられました。

スイッチが入ると爆走！

のんびり屋さんが多いといわれるシーズーさん。ピコちゃんもおっとりマイペースだそうですが、スイッチが入ったときはガラッと変わるようです。

遠くにいる飼い主さんを発見したとたん、スイッチオン！目にも留まらぬ速さで駆け出したそう。リードがピンと張るほど全力疾走！普段はエネルギーを温存しているのでしょうか…。おっとりさんとのギャップがお茶目なピコちゃんなのでした♡

Instagramアカウント「picostagram0423」には、ピコちゃんの楽しい日常が紹介されていますよ。ドッグランでの微笑ましい様子も必見です♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「picostagram0423」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております