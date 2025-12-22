【全文】『BE:FIRST』LEOと「出川ガールズ」人気モデルが「半同棲」で育む″本気愛″

『ラヴィット！』で共演する令和のカリスマ同士が″爽やか交際″同じ高級マンションにそれぞれ部屋を借りて……

番組再共演の可能性は…？

’21年にデビューし、４年連続『NHK紅白歌合戦』出場が決定。快進撃が止まらないボーイズグループ『BE:FIRST』のリーダー的存在・LEO（27）が現在″夢中″になっている女性とは……。

12月上旬の早朝６時頃、都内のマンションから出てきたのはモデルの横田真悠(まゆう)（26）だ。赤いキャップにグレーのパーカー姿（3枚目写真）で、少し眠たげな表情を浮かべている。横田は『世界の果てまでイッテＱ！』（日本テレビ系）の″出川ガールズ″メンバーとして知られ、放送中のドラマ『推しの殺人』（読売テレビ系）ではトリプル主演を務めるなど女優としても活躍中。この日はレギュラー出演している『ラヴィット！』（TBS系）の収録に向かうところだった。

その15分後、同じマンションの別の棟にある出入り口からLEOが現れ、送迎車に乗り込むと発進。向かった先は横田も出演する『ラヴィット！』の現場だった。

さらに翌週の同時刻にもFRIDAYは二人の姿を目撃。先週と同じように″15分差″で横田に続きLEOが姿を現し、それぞれの送迎車で局に向かっていった。LEOは前夜に『FNS歌謡祭』（フジテレビ系）、年末に向けても数々の音楽番組に出演を予定する多忙ぶりだ。

’23年9月に初めて同番組にゲスト出演して以降、LEOは″準レギュラー″並みの出演回数を誇る。番組内では’25年１月に開催された『BE:FIRST』のライブを、横田を含めた木曜メンバー全員で観に行く様子を放送。さらにLEOが横田を″ちゃん付け″で呼ぶやり取りは、SNSで話題となっていた。

「二人は共通の知人の紹介で知り合い、交際に発展したと聞きました。交際期間は１年以上で、同じマンションに別々の部屋を借りて″半同棲状態″のようです。LEOは彼女にゾッコンで、交際前から『好きな人がいる』と周囲に漏らしていましたよ。結婚も視野に入れているそうで、近々いい報告が聞けるかもしれません」（LEOの知人男性）

二人の交際について、LEOの事務所に問い合わせたところ、《プライベートは本人に委ねております》との回答が届いた。同じく横田の事務所も、《プライベートに関しましては、本人に任せております》と返答。

「報道後、ファンからは『お似合い！』『これからも共演が見たい』など祝福の声が続出しました。LEOの事務所は恋愛禁止ではないですし、二人とも以前と変わらない仕事ぶり。交際は順調に続いていくと思います」（テレビ局関係者）

また、ファンも気になる今後の『ラヴィット！』の共演についてTBSに問い合わせたが、期日までに回答はなかった。

令和のカリスマカップルは、仕事も恋も二人三脚で歩んでいく。

『FRIDAY』2025年1月2・9・16日合併号より