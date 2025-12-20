[12.20 プレミアリーグ第17節](セント ジェームズ パーク)

※21:30開始

<出場メンバー>

[ニューカッスル]

先発

GK 32 アーロン・ラムズデール

DF 3 ルイス・ホール

DF 5 ファビアン・シェア

DF 12 マリック・ティアウ

DF 67 ルイス・マイリー

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 23 ジェイコブ・マーフィー

FW 27 ニック・ボルテマーデ

控え

GK 26 ジョン・ルディ

DF 37 アレックス・マーフィー

DF 61 レオ・シャハー

MF 7 ジョエリントン

MF 11 ハービー・バーンズ

MF 28 ジョー・ウィロック

FW 9 ヨアン・ウィサ

FW 20 アンソニー・エランガ

FW 62 ショーン・ニーブ

監督

エディ・ハウ

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 10 コール・パーマー

MF 24 リース・ジェームズ

MF 25 モイセス・カイセド

MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 21 ヨレル・ハト

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 38 マルク・ギウ

監督

エンツォ・マレスカ

