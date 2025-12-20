ニューカッスルvsチェルシー スタメン発表
[12.20 プレミアリーグ第17節](セント ジェームズ パーク)
※21:30開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 3 ルイス・ホール
DF 5 ファビアン・シェア
DF 12 マリック・ティアウ
DF 67 ルイス・マイリー
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
FW 27 ニック・ボルテマーデ
控え
GK 26 ジョン・ルディ
DF 37 アレックス・マーフィー
DF 61 レオ・シャハー
MF 7 ジョエリントン
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 28 ジョー・ウィロック
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 20 アンソニー・エランガ
FW 62 ショーン・ニーブ
監督
エディ・ハウ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 10 コール・パーマー
MF 24 リース・ジェームズ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 38 マルク・ギウ
監督
エンツォ・マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります