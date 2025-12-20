ÅìµþÅÔ¤ÎÀ¸³è±þ±ç»ö¶È¤ËÃíÌÜ¡ª ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÈÎÇäÁý¤äAnker¿·Å¹ÊÞ¤âÏÃÂê¡Úº£½µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Þ¤È¤á¡Û
¡Úº£½µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Û 12·î12¡Á18Æü¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖBCN¡ÜR¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥êÀ¸³è±þ±ç»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿µ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö»Ô¾ì¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ»ö¤âÆÉ¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤¿¡£¡ÖAnker Store¡×¡Ö¤´ÅöÃÏSuica¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éJ-WEST¥«¡¼¥É¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Îµ»ö¤â´Ø¿´¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²ÈÅÅ¥³¥ó¥µ¥ë¤Î¤ªÆÀ¤ÊÏÃ¡¦278¡Û ÅìµþÅÔ¤¬15ºÐ°Ê¾å¤ÎÅÔÌ±¤Ë1Ëü1000±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åö½é·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿7000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ç4000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬¤ò²Ã¤¨¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÌ±´Ö·èºÑ»ö¶È¼Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£12·î15Æü13»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÅÔÌ±»²²Ã·¿¤ÎºÇ½ª¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£¸åÂ®¤ä¤«¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡»ö¶È¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥êÀ¸³è±þ±ç»ö¶È¡×¡£Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤1Ëü1000±ß¤Ï²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¿©Èñ¤äÆüÍÑÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬ÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë»Ù±ç¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¶âµëÉÕ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÊý¼°¤Ï¾ÃÈñ¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÊËÙÅÄ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»öÌ³½ê¡¦ËÙÅÄÂÙ´õ¡Ë
¡¡¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö»Ô¾ì¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤À¡£¤³¤Î11·î¡¢ÈÎÇäÂæ¿ôÁ°Ç¯Èæ¤¬195.6¡ó¡¢ÈÎÇä¶â³Û¤â167.9¡ó¤È¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¤ÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í×°ø¤Ï²Á³Ê¤Î²¼Íî¤À¡£Á´¹ñ2300¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤¹¤ë¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³3Ç¯¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï¡¢24Ç¯5·î¤Ë¤Ä¤±¤¿7Ëü300±ß¤¬¥Ô¡¼¥¯¡£°Ê¹ß¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê²¼Íî·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î10·î¤Ë¤Ï4Ëü9100±ß¤È¡¢4Ëü±ßÂæ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£¤·¤«¤·¡¢10·î¤ÎÈÎÇäÁ°Ç¯Èæ¤ÏÂæ¿ô¤Ç103.8¡ó¤ÈÈùÁý¡£¶â³Û¤Ç¤Ï81.6¡ó¤È2·å³ä¤ì¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î11·î¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÃ±²Á¤Ï5Ëü5100±ß¤È¡¢5Ëü±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇµÞÂ®¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¤ÎÂçÉý¤ÊÈÎÇäÁý¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î7·î¤ÏÊ¿¶ÑÃ±²Á¤¬5Ëü9000±ß¤«¤é°ìµ¤¤Ë5Ëü1700±ß¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âæ¿ô¡¦¶â³Û¤È¤âÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¾ïÀßÄ¾±ÄÅ¹¡ÖAnker Store Outlet ÅÚ´ô¡×¤ò¡¢´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Ê´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¡ËÆâ¤Ç12·î12Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Anker Store Outlet ÅÚ´ô¤Ï¡¢ÅÚ´ôÆîÂ¿¼£¸«IC¤«¤éÌó5Ê¬¤È¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¡ÖÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡×Æâ¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È²£¡¢Ãæ±û¤ÎÊ®¿å¤Î¤¢¤ë¹¾ìÉÕ¶á¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¡¡ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤´ÅöÃÏSuica¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·²ÇÏ¸©¤ÈµÜ¾ë¸©¤Ç2027Ç¯½Õ¤ËÀè¹Ô¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤´ÅöÃÏSuica¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡¢°ÜÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°èÀ¸³è¤Î¡ÈÉÔ¡ÉÊØ¤ä¡ÈÉé¡ÉÃ´¤Î³ÈÂç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è½»Ì±¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ë¡¢ÃÏ°èÆÈ¼«¤ÎMaaS¡ÊMobility as a Service¡Ë¤ÈÀ¸³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ËÅÀºß¤¹¤ë¡ÈÉÔ¡É¡ÊÉÔÊØ¡¦ÉÔ°Â¡Ë¤È¡ÈÉé¡É¡ÊÉéÃ´¡¦Éé²Ù¡Ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÃÏ°è¤Î¿·¤·¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤òÁÏ¤ê¡¢ÃÏ°èÀ¸³è¤Î¡ÈË¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤Ù¤¯Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ë¡¼¥×¤Ï12·î10Æü¡Á2026Ç¯2·î9Æü¤Î´ü´Ö¡¢¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î8Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ñ·×»þ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éJ-WEST¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Î5¡óÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª»þ¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éJ-WEST¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜ11¡ó¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È1.5¡óÁêÅö¤ÎWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢·×12.5¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë5¡óÊ¬¤ÎWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢·×17.5¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü1¿Í1Ëü1000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
¡üiPad¤ÎÂçÉýÃÍ²¼¤²¤Ç³è¶·
¡ü¡ÖAnker Store Outlet ÅÚ´ô¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¡ü2027Ç¯½Õ¥¹¥¿¡¼¥È
¡üºÇÂç17.5¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ
