今年4月、新東名高速道路で追突事故を起こし、搬送先の静岡県の病院で看護師にケガをさせるなどして現行犯逮捕された女優の広末涼子（45）。翌5月に公式サイトで〈双極性感情障害および甲状腺機能亢進症と診断されました〉と発表され、現在に至るまで芸能活動を休止している。

全国紙の社会部記者が経緯を振り返る。

「事故当時、広末さんが運転する乗用車は180キロを超えるスピードだったとみられます。警察側は危険運転致傷容疑での立件も視野に入れ、薬物検査や家宅捜査まで行いましたが、結局、同容疑の適用は難しいと判断されたようです。

静岡県警は11月13日、広末さんを過失運転致傷の疑いで書類送検しました」

広末のInstagramアカウントは3月末で更新がストップしており、メディアの前に姿を現したのは、4月16日に処分保留で釈放されたときが最後となった。表舞台から姿を消しているが、広末のファンは近況をある程度把握しているという。

広末ファンの40代男性が証言する。

「公式ファンクラブ『NEW FIELD』のグループチャットに頻繁に"降臨"して、お子さんたちとの微笑ましい会話や、その日の家事などについて明かしています。良い意味で生活感がある投稿ばかりで、ヒロスエのことが身近に感じられて嬉しいです。

7月には約30分間の音声配信が行われ、事故後初の貴重な肉声を聞くことができました。それから約4か月経った11月上旬にも第2回目の音声配信があり、ヒロスエ自身がファンからのメッセージに答えていました。

とはいえ、近影公開のハードルは高いようだ。前出のファンが続けて語る。

「クローズドなファンクラブの中でも、ヒロスエの近影は公開されておらず、過去の画像が再掲載されるばかりです。

2026年版のカレンダーを作る構想自体はあったものの、撮影が実現しなかったようです。ヒロスエが〈活動再開を発表できていないため、撮影をすることにも気が引けてしまっていて〉と説明していました。4月始まりのカレンダーとして今から作ることも検討はしているようですが……。

それでも芸能活動への意欲は消えていないようで、〈また、NF（NEW FIELD）のみなさんに喜んでいただける時間を作ることが、一番の目標です〉とつづったこともあります」

ファンクラブのイベントが復帰の場になる可能性もありそうだ。芸能プロ関係者の話。

「もともと広末さんは野心が強いわけではなく、家族と過ごす時間に一番幸せを感じるタイプです。ただ、今でも応援してくれているファンの方々に恩返ししたい気持ちは強く持っているようです。

10代で芸能界デビューして以降、広末さんはずっと芸能界の第一線を走り、ファンと直接交流する機会はほぼありませんでした。昨年7月に開設したファンクラブを通じてファンとメッセージを交わすのが新鮮で、純粋に楽しんでいるといいます。

昨年12月に都内で開催したごく小規模なライブにも強い手応えを感じたようで、"今度は人生初のファンミーティングをやってみたい"と口にしています。今はまだ信頼できるファンや関係者以外と広く接するのは不安なのかもしれません」

ヒロスエがお茶の間に戻ってくる日はまだ先かもしれない。