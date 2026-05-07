今年４月に活動再開を発表した女優の広末涼子（４５）が、７月１８日、２４日、２５日に東京・コットンクラブでバースデースペシャルライブを開催すると６日、発表された。広末にとっては、約１年半ぶりの音楽活動となる。この日、コットンクラブの公式サイトは、７月１８日に４６歳の誕生日を迎える広末のバースデースペシャルライブ「ＢｅｓｔＤａｙＥｖｅｒ〜ＣｒｅｃｅｎｔＲｉｖｅｒ」を７月１８日、２４日、２５日