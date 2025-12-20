¡ÖÅ·»È¤¬¤ª¤ë¡ª¡×½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¤¯¤ë¤ê¡ÈÂçÊÑ¿È¡É¤ËÅ£ÉÕ¤±¡¡2²¯²Ô¤¤¤À½÷²¦¤Î¥É¥ì¥¹¤â¡ÖÁê±þ¤·¤¤¡×
¥³¡¼¥¹¤Ç1²óÅ¾¤¹¤ë¤È¥É¥ì¥¹»Ñ¡¢¶¨²ñ¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ËÃíÌÜ
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬¡¢¤¯¤ë¤ê¤È²ó¤Ã¤Æ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÊÖ¿®¤¹¤ëÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅ·»È¤¬¤ª¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¹Í¤¨¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡×¡Ö½÷²¦¤ËÁê±þ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¡×¤È»¿¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤ê¤ê¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤«¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¤ËÊÑ¿È¤À¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨2²¯2728Ëü5959±ß¤ò²Ô¤¤¤À¾Þ¶â½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ÂÅÄÍ´¹á¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ËÂçÊÑ¿È¤¹¤ëÆ°²è¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤¯¤ë¤ê1²óÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿É½¾´¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡Ö¸«´·¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤«¤é¡¡À²¤ì»Ñ¤ËÂçÊÑ¿È¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»¿¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ·»È¤¬¤ª¤ë¡ª¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÆ°²è¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ª¡ª¡×
¡ÖÍ´¹á¤Á¤ã¤ó¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¹Í¤¨¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡×
¡Ö¤½¤éÁª¼ê¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼ëè½¤Á¤ã¤ó¤ÏÎ®ÀÐ¡¢½÷²¦¤ËÁê±þ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¹©Æ£¤Ï¤ê¤ê¤·¤¤¥¿¥¥·¡¼¥É¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤¿°áÁõÁªÂò¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë