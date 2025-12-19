12月17日、元「KAT-TUN」の亀梨和也がMCを務めるバラエティ番組『世界を救う! ワンにゃフル物語 柴と三毛と亀梨くん』（テレビ東京系）が放送された。番組内で赤西仁との関係を語る場面があり、ファンをざわつかせている。

世界のかわいい犬や猫を紹介する同番組だが、この日はスタジオゲストに三浦翔平と鈴木愛理が出演。スタジオトークで最近、仲よくなった人の話題になり、三浦は赤西の名前をあげた。ここから、亀梨がかつての盟友との関係を語ることに。

「三浦さんと赤西さんの交流を聞いて、亀梨さんは少々、驚いた様子を見せつつ『ちょこちょこね、去年の末ぐらいから、連絡とか取るようになって』と、1年ほど前から赤西さんと連絡を取り合うようになったと告白しました。さらに『彼からもゴルフ行こうよって言ってくれるんだけど、なかなかね……忙しいじゃない?』と、赤西さんからゴルフに誘われていることを明かしたのです」（スポーツ紙記者）

かつてKAT-TUNメンバーとして活動していた亀梨と赤西だが、赤西が2010年にグループを脱退し、旧ジャニーズ事務所も退所して以降は、別々の道を歩んできた。そんな2人がひそかに連絡を取り合っていたことに関して、Xでは

《亀梨君と赤西君が連絡取り合ってて、赤西君から、亀梨君にゴルフの誘いがあったなんて激熱》

《亀梨くんからの「昨年末から連絡取り合っていた」の仁亀エピなによりも強い》

《あの頃の仁亀やん》

など、驚きや歓喜の声があがっている。2人の関係が注目されたのには、理由がある。

「デビュー当初、亀梨さんと赤西さんはKAT-TUNで人気を二分し、ファンの間で“仁亀コンビ”と称されていました。しかし赤西さんが退所して以降、亀梨さんがテレビで辞めたメンバーとの交流を話すことは少なく、赤西さんも2023年12月、トークバラエティ番組『まつもtoなかい』（フジテレビ系）に出演した際、KAT-TUNのメンバーとはまったく会っていないと話していました。10年以上“疎遠”なイメージが浸透していただけに、連絡を取り合うようになったことが驚かれたのでしょう」（芸能担当記者）

KAT-TUNは3月をもって解散し、約20年の活動に終止符が打たれた。11月8日には、解散時のメンバーである亀梨、中丸雄一、上田竜也の3人がラストライブ「Break the KAT-TUN」を開催したが、ここでも赤西との交流が話題を呼んだ。

「赤西さんがライブ翌日の9日、Instagramに亀梨さんら3人と並んだ写真をアップし、ラストライブを観戦したことを報告したのです。亀梨さんも11日のInstagramで、集合写真に加えて、バーのような場所で撮った赤西さんとのツーショット写真を投稿し、コメント欄には『私の青春かえってきた』と感激するファンの声があふれていました。亀梨さんと赤西さんが少し前から接点を持ったことで、こうして集まることもできたのかもしれません」（同前）

令和になっても、亀梨と赤西の“絆”は健在のようだ。