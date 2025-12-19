西武、再建への道筋は？　2026年戦力分析：ドラフト戦略と退団選手から見えた「緊急補強ポイント」【埼玉西武ライオンズ編】

2025年シーズンが終わり、プロ野球界は来季に向けた戦力再編の時期に入った。埼玉西武ライオンズは、ドラフト会議で即戦力捕手を1位指名するなどセンターラインの強化を図った。しかし、一方で中堅・若手の内野手が大量に整理され、チームの陣容は激変している。

【関連】中継ぎ陣の大幅入れ替え敢行か？ 阪神タイガースの2026年戦力分析：ドラフト戦略と退団選手から見えた「緊急補強ポイント」【阪神タイガース編】

本記事では、新しく加入したドラフト新戦力と、チームを去る退団・引退・移籍選手の一覧を列挙した。西武がドラフトで強化を図ったポジションと、「緊急で補強が必要な穴」を考察し、来季のチーム編成の課題を探る。

〈ドラフト新戦力〉

1位 小島 大河 捕手 明治大学

2位 岩城 颯空 投手 中央大学

3位 秋山 俊 外野手 中京大学

4位 堀越 啓太 投手 東北福祉大学

5位 横田 蒼和 内野手 山村学園高

6位 川田 悠慎 外野手 四国銀行

ポジション内訳 投手：2人、捕手：1人、内野手：1人、外野手：2人

ドラフト1位で大学No.1捕手の呼び声高い小島を獲得。正捕手争いの活性化を図るとともに、即戦力と将来性をバランスよく指名した構成となった。

〈退団・自由契約など、契約保留名簿外の主な選手〉

田村 伊知郎 投手

平井 克典 投手

水上 由伸 投手

佐々木 健 投手

元山 飛優 内野手

Ｌ．セデーニョ 内野手

古賀 輝希 内野手

渡部 健人 内野手

野村 大樹 内野手

Ｊ．Ｄ．デービス 内野手

松原 聖弥 外野手

奥村 光一 外野手

モンテル 外野手

平沼 翔太 外野手（現役ドラフト）

ポジション内訳 投手：4人、内野手：6人、外野手：4人

今後の緊急補強ポイント

退団選手と新規加入選手（ドラフト・現役ドラフト含む）をポジション別に集計すると、投手は2人減、捕手は1人増、内野手は5人減、外野手は1人減（茶野篤政が加入）となっている。

極めて深刻なのが内野手の選手層の薄さだ。シーズン中にトレードで去った佐藤龍世・山野辺翔に加え、渡部健人、元山飛優、野村大樹といった一軍戦力になり得る中堅・若手が大量に整理された。これに対し、ドラフトでの内野手指名は高校生の横田1名のみにとどまっている。

また、内外野を守れる貴重なバイプレーヤーであった平沼翔太が現役ドラフトに。二遊間および三塁を守れる即戦力内野手の枚数が不足しており、外国人補強やトレードでの獲得が不可欠な状況と言えるだろう。

※2025年12月16日現在の情報を元に執筆している。

（SDAA編集部）