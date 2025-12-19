《AKB48だったんだよー私 ということで12月7日にAKB48 20周年記念特別コンサートにお邪魔してまいりました》

12月16日、元AKB48でタレント・女優の野呂佳代（42）がインスタグラムを更新。12月7日に日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサートを振り返った。

OGとしてこのコンサートに参加していた野呂だが、本人も《AKB48だったんだよー私》というほどグループ卒業後の活躍が目覚ましい。

「野呂さんは近年、ドラマや映画、バラエティー番組などからのオファーが絶えません。どんなジャンルでも器用にこなすことから、制作関係者の間では“第2の小池栄子“との呼び声も高いのです」（芸能関係者）

本誌は11月中旬、Netflixドラマ『ダウンタイム』（主演・松岡茉優）の撮影に臨む野呂の姿をキャッチ。真剣な表情で監督と打ち合わせをしており、その様子は“人気女優”そのものだった――。

「1月クールの日曜劇場『リブート』（TBS系）への出演も決まっており、まさに今最注目の女優ですね。

さらに最近は、野呂さんと一緒に仕事をしたタレントやスタッフが『以前より格段におしゃれで綺麗になった』と口を揃えています」（前出・芸能関係者）

実は彼女の美の秘訣には、ある先輩女優の存在があって……。

「野呂さんは交友関係がとにかく広く、米倉涼子さん（50）や草刈民代さん（60）といった名だたる女優さんたちとも親交があります。よく一緒に食事に行く仲だといいます。

草刈さんや米倉さんはとにかくむくみ予防、そして身体を冷やさないようにとても気をつけているそうで、野呂さんもそれを真似して温活を意識しているといいます。さらに納豆をメニューに取り入れたり、お味噌などの食品は減塩を選んだり、食事にかなり気を遣っているとか」（制作関係者）

冬にピッタリの美容法も。

「米倉さんと草刈さんから“鍋は最高の健康食”と話していて、特に米倉さんはレタスと牛肉のしゃぶしゃぶが大好きで、レタスを1玉食べきることもあるというほど。それを聞いて野呂さんも鍋料理の頻度が増えているそうです。野呂さんはもともと料理上手なので、鍋料理も工夫しながら楽しんでいるといいます」（前出・制作関係者）

’20年11月にテレビディレクターの男性との結婚を発表し、公私ともに絶好調な様子の野呂。売れっ子女優として駆け上がる裏には、先輩俳優の美の教えがあった。