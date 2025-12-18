古坂大魔王、高速道路トンネル内で事故に遭遇 「逃げてください」緊迫した状況を報告
お笑い芸人の古坂大魔王（52）が18日。自身のXを更新。高速道路での“初めての経験”を明かした。
【写真】「ものすごい怖いアナウンス…」高速トンネル内の事故伝えるアナウンス
投稿で「仕事移動中…高速道路、車が全く動かない。そのうち爆音でサイレンが流れ始めた。山手トンネル内で火事」「…ものすごく怖いアナウンスが流れてる。初めての経験」とつづった。
さらに次の投稿で「爆発炎上してた…って。うわぁ」と驚き。「とりあえず、運転してくれてるタヌーキーくんに任せて…生まれて初めて高速地下から非常ドア使って上に出れました。階段かなり登って、最後行き止まりで…壁についてるでかいボタン押したら…地下シェルターの扉が開くみたいに『ゴゴゴぉー』って上に壁が開いた」と状況を報告。「タクシーで現場に向かわせてもらいます。トンネルの怖さを知る。下が心配。。」とコメントした。
なお、車内の様子も動画で公開。カーオーディオからは、トンネル内の車に向けたとみられるラジオの緊急放送が流れており、「トンネル内で火災が発生しました」とアナウンス。火災車両の先は視界が悪い可能性があるため、追い越さないこと。また、停車は道路の左右に分かれ、中央を空けること。停車後は、鍵を残したまま車を降りてすみやかに非常口から逃げることを伝えていた。さらに、「近くで避難していない方を見かけた場合は、声をかけて一緒に逃げてください」とも伝えており、緊迫した状況を伝えていた。
