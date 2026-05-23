お笑いタレント・古坂大魔王（52）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。“意味深”な投稿を残し、ネット上でさまざまな意見が寄せられている。古坂は「よく悪口言う人に限って、自分が言われるとブチギレる。つまり、そう言うことなんだなぁ。みつお」とだけポスト。ユーザーからは「その通りですね」「人を攻撃する人程防御力ないんで」「確かに。自分も気をつけます」「これ会社の同僚のまんま」「自己中心的な