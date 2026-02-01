昨年11月、ある日の深夜。芸人でピコ太郎のプロデューサーとしても知られる古坂大魔王さんを激痛が襲った。それは発症すれば“再発の恐怖”が一生つきまとう痛風の発作。「仕事と育児の両立、運動習慣もなく、コーヒーがぶ飲み」と忙しさを理由に身体のケアを後回しにした代償は、想像以上に重く……。【写真】痛風が痛々しすぎる……古坂大魔王さんの両足の様子中の筋肉に低周波を当てられているような強烈な痛みが「深夜2時、