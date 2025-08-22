マルチタレントの古坂大魔王（５２）が、ピコ太郎（公称６２）の「ＰＰＡＰ」プロデュースで今だウハウハの印税生活を送っているという。２０１６年、ＹｏｕＴｕｂｅに投稿されたピコ太郎のＭＶ「ペンパイナッポーアッポーペン（ＰＰＡＰ）」は、世界的ポップアイドルのジャスティン・ビーバーが自身のツイッター（当時）で紹介したこともあり、全世界でバズった。プロデューサーの古坂は２２日、初ゲスト出演した生情報番組