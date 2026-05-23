お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が22日、Xを更新。「悪口言う人」をめぐり、“意味深投稿”をした。古坂は「よく悪口言う人に限って、自分が言われるとブチギレる。つまり、そう言うことなんだなぁ。みつお」とだけつづった。具体的な名称や事案については一切書いていないため、この投稿に対し「誰のことを言ってるんですか」「あぁ、確かに」「燃料投下w」「それって今話題の人ですか？」「最近、当てはま