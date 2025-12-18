さらばスキニー、さらば格安ダウン…ユニクロ「’25年の売り場」から消えた２つの国民的定番のワケ

’25年、ユニクロの商品ラインナップから静かに、しかし完全に消滅した２つのアイテム。それは一時代を築いた『スキニーパンツ』と、冬の必需品だった『１万円以下のダウンジャケット』です。

なぜ、これほど愛されたアイテムが廃番となったのか。

「ユニクロにないものは、世の中にないのと同じ」。そう言われるほどの絶対王者が下した決断の意味を、ファッション業界の残酷な現実とともに解説します。

トレンドの分散化・多様化が進む現在、かつてのトレンドアイテムが消滅せずに併存する状況が主流になっています。しかし、ついに’25年からユニクロのラインナップから『スキニーパンツ』が消えてしまいました。これは、スキニーパンツが「マストレンド」から完全に退場した証といえます。なお、同様にジーユーの店頭からも姿を消しています。

’10年代後半から、ファッションメディアでは「スキニーは死んだ」などと報じられてきましたが、実際には着用者数・購買者数は減少しつつも、長期間にわたり一定数は存在し続けました。当然、ユニクロやジーユーの店頭にも並んでいたのです。

これは一極集中ではなくなったものの、一定の購買層が存在し続けたことを意味します。特に目立ったのが、繁華街で客引きを行う若い男性や、「マイルドヤンキー」と呼ばれる層が、’15年以降も好んでスキニーパンツを着用し続けていた事実です。’10年代後半、スキニーパンツは、ある種「悪ぶった男たち」の制服と化していました。

しかし’20年代に入ると、彼らもワイドパンツやテーパードパンツへと移行し始め、ついに’25年、スキニーパンツは「ワルの制服」としての役割も終えることになりました。

もちろん細身のパンツへの需要は依然としてあるため、現在は「レギュラーストレートより細く、スキニーよりは太い」スリムストレートパンツへと置き換わっています。今回、スキニーがユニクロの店頭から消えるまで約10年を要したことからも、マストレンドの移り変わりの遅さと、その多様化・分散化が見て取れます。

そもそも、なぜこれほどまでに『ユニクロにあるか、ないか』が重要なのでしょうか。

’90年代後半のフリースブーム以降、衣料品のあらゆる基準の前提がユニクロになったと言っても過言ではありません。 価格設定、品質、デザイン、トレンド把握など、業界関係者はもとより、消費者までもがユニクロを基準に論じるようになったのは紛れもない事実です。実際、’00年代には百貨店向けアパレルが「ユニクロと同じ素材を仕入れたい」と生地工場に打診したという逸話もあるほどです。

それほどまでにユニクロは、現在における「衣料品の新基準」なのです。当然、商品デザインやトレンドアイテムに関してもユニクロがスタンダードであり、国内で最も多くの洋服を販売するブランドである以上、マストレンドの絶対的な指標となります。

ファッションには必ず「トレンド」が存在し変化しますが、近年「変化が速い」と言われる一方で、’15年以降のマストレンドの変化はむしろ緩やかになっています。 ’08年から’15年まで主流だったスキニーパンツは、’15年にワイドシルエットが復活してからも消滅しませんでした。マストレンドからは外れましたが、それでもしばらくの間、一定の支持層がいたのです。

しかし、そのユニクロやジーユーから消えたということは、スキニーが完全にマストレンドの一角ではなくなったことを決定づける出来事なのです。

さて、もう一つマス層から消えつつある衣料品があります。それは『１万円未満のダウンジャケット』です。

こちらはトレンドの変化というより、原材料費を含めた諸経費の高騰によるものです。店頭価格を可能な限り従来並みに抑えるためには、価格が高騰しているダウン（羽毛）ではなく、価格の安定している「合繊機能性中綿」に変更するのが最適解だからです。

かつて一世を風靡した、横にステッチが入ったユニクロの「ウルトラライトダウンジャケット」は、現在7990円にまで値上がりしています。一方、ほぼ同じデザインで詰め物を合繊中綿にした「パフテックジャケット」は6990円と、1000円安く販売されています。

来年以降、このタイプのウルトラライトダウンジャケットは廃番となり、パフテックジャケットに統一される流れになると予想されます。ジーユーでは既に’20年以降、ダウンジャケットは店頭から消えています。今後、ユニクロのダウンジャケットは１万円以上の高価格帯商品に限られることになるでしょう。

この傾向はユニクロやジーユーに限った話ではなく、スポーツブランドやカジュアルブランド全体で起きています。ミズノやデサントといった有名スポーツアパレルでも、１万円台の手頃な防寒アウターは機能性中綿入りが主流となっています。

デザインやシルエットの流行とは異なりますが、今後の防寒アウターのマストレンドは、手頃な価格帯であれば「機能性中綿入り」が標準となっていくでしょう。

中綿への移行はコスト抑制だけが理由ではありません。ダウン製品は洗濯に注意が必要ですが、機能性中綿なら家庭の洗濯機で洗うことが可能です。イージーケア性を高めるという観点からも、機能性中綿入りの防寒アウターがマス層のニーズに合致していると言えるのです。

取材・文：南 充浩

1970年生まれ。大学卒業後、量販店系衣料品販売チェーン店に入社、97年に繊維業界新聞記者となる。2003年退職後、Tシャツアパレルメーカーの広報、雑誌編集、大型展示会主催会社の営業、ファッション専門学校の広報を経て独立。現在、フリーランスの繊維業界ライター、広報アドバイザーなどを務める。