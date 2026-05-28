2026年5月28日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）は世界初の完全養殖ウナギをとりあげた。今までの養殖ウナギと違うのは、これまでは天然の稚魚を捕獲、成魚まで育てて出荷、という段取りだったが、完全養殖は、卵→稚魚→成魚→卵という養殖内でのサイクルができあがっている。「結局天然の方がおいしいよね、とならないように」その完全養殖ウナギは5月29日に山田水産から販売される。店頭価格は一尾4500円の予定。一