今年も人気継続中のデニムパンツは、選び方や着こなしで印象に差が出やすいもの。そこで今回は、【ユニクロ】【GU（ジーユー）】それぞれの人気デニムを比較！ ブランドごとにシルエットや穿き心地に特徴があり、スタイリングの仕上がりにも違いが出てきそう。今回は、それぞれの特徴をチェックしながら、パンツのシルエットを活かした40・50代のサマ見えコーデ術を紹介します。 抜け感と美脚見えを両立する名