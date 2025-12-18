“いろいろあって”ずっとテレビ出られなかった中丸雄一「厳しいっすよね」
元KAT-TUNでタレントの中丸雄一（42歳）が、12月17日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。ずっとテレビに出演できなかったと話し、「厳しいっすよね」と語った。
「2025年いろいろあった皆さん」という括りで、元KAT-TUN・中丸雄一とニューヨークが番組のゲストとして登場。中丸は2024年に謹慎していたが、「厳密には1年くらい前、半年前から（仕事を）始めているんですけれど、いかんせん、テレビがダメ。全然ダメ。地上波。逆に言うと、それ以外の仕事は1年くらい前から再開できるもんなんですよ、紙媒体とか、YouTubeとか、イベントとか」とコメント。
中丸は「テレビは全然ダメです。なんか、厳しいっすよね」と話し、YouTubeチャンネルのコメント欄も「基本見てないですね。本能的に」と語った。
