フジテレビの“夕方の顔”に激震が走ったーー。

12月17日、『Live News イット！』（フジテレビ系）が2026年4月にリニューアルし、メインキャスターに局アナの榎並大二郎アナと山崎夕貴アナが就任することが報じられた。「生活者目線」と「安心感」をコンセプトにするという。一方、現在メインキャスターを務めている青井実アナと宮司愛海アナは降板となる。

「青井アナは元NHKのフリーアナウンサーで、2024年4月に同番組のメインキャスターに就任。わずか2年での降板です。2025年4月にスタッフへのパワハラで局に厳重注意を受けたことが発表されています。今回のリニューアルには、フリーアナウンサーの起用をやめることで経費削減につなげる狙いもあるようです」（芸能記者）

X上では青井アナと宮司アナの降板をめぐりさまざまな意見が出ている。

《宮司アナは悪くなかったんだけどね》

《意味が分からない。最初から局アナでやればいいだけでは？》

とくに、宮司アナに関しては同情論も聞かれる。

「宮司アナは、2022年10月に『Live News イット！』のメインキャスターに抜擢されました。今回のリニューアル報道を受け、視聴者の間では『番組のイメージ回復のために、宮司アナが騒動に巻き込まれたのでは』との見方も出ています。実際、番組で安定した進行を続けてきたのは宮司アナであり、人事の混乱による“しわ寄せ”を受けた印象は否めません。

帯番組のメインキャスターにフリーアナウンサーを起用することは、ギャラ面を含めて多額の経費がかかります。近年はその見直しも進んでおり、『Nスタ』（TBS系）では2025年3月に8年間メインを務めたホラン千秋が卒業すると、後任には局アナの出水麻衣アナウンサーが抜擢されるなど、“局アナ回帰”の流れが顕著になっています。

そうした中で、フジテレビが、あえて外部からメインキャスターを迎え入れた判断には疑問符が付きます。結果的に短期間での降板となった今、『そもそも起用自体が選択ミスだったのでは』との声が上がるのも無理はないでしょう」（同前）

次こそは何の問題も起きないといいけれど……。