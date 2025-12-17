¡Ú¾×·â¤ÎÊá¿©¡ÛÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥é¥¤¥®¥ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥É¥¸¥ç¥¦¤ËÌÔÁ³¤È¿©¤é¤¤¤Ä¤¯
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¡¢¡Ö¤ä¤»¤¿¥é¥¤¥®¥ç¤Ë¥É¥¸¥ç¥¦¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ú¤ä¤»¤¹¤®Íëµû55ÆüÌÜ¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÌÜ¤¬Çò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥®¥ç¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥É¥¸¥ç¥¦¤ËÎÏ¶¯¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤òÂÀ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥®¥ç¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤éÊÒÌÜ¤¬Çò¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¥é¥¤¥®¥ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÎ¾ÌÜ¤È¤âÇòÂù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÉÂµ¤¤«Ï·²½¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï±ö¿åÍá¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¶¯²½¡¢¿å²¹´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò»Ü¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Íß¤ÏÈó¾ï¤Ë²¢À¹¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤¬»Ø¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤È¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤·¡¢±Â¤òÍß¤·¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥®¥ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¿·¤·¤¤±Â¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ç¥¦¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÁå¤Ë¥É¥¸¥ç¥¦¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥®¥ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÉ¤¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³ÍÊª¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÆÍÇ¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤·¤Ö¤¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¥É¥¸¥ç¥¦¤ò¹ë²÷¤ËÊá¿©¡£»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¿ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2É¤¤Î¥É¥¸¥ç¥¦¤òÊ¿¤é¤²¤ë¤ÈËþÂ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥É¥¸¥ç¥¦¤¬¤¤¤Æ¤âÈ¿±þ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤Î·üÌ¿¤ÊÀ¤ÏÃ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿©Íß²¢À¹¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥é¥¤¥®¥ç¡£¤½¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
