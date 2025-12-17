¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¡¢¡Ö¤ä¤»¤¿¥é¥¤¥®¥ç¤Ë¥É¥¸¥ç¥¦¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ú¤ä¤»¤¹¤®Íëµû55ÆüÌÜ¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÌÜ¤¬Çò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥®¥ç¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥É¥¸¥ç¥¦¤ËÎÏ¶¯¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤òÂÀ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥®¥ç¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤éÊÒÌÜ¤¬Çò¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¥é¥¤¥®¥ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÎ¾ÌÜ¤È¤âÇòÂù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÉÂµ¤¤«Ï·²½¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï±ö¿åÍá¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¶¯²½¡¢¿å²¹´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò»Ü¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÌÜ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Íß¤ÏÈó¾ï¤Ë²¢À¹¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤¬»Ø¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤È¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤·¡¢±Â¤òÍß¤·¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥®¥ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¿·¤·¤¤±Â¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ç¥¦¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¿åÁå¤Ë¥É¥¸¥ç¥¦¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥®¥ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÉ¤¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³ÍÊª¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÆÍÇ¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤·¤Ö¤­¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¥É¥¸¥ç¥¦¤ò¹ë²÷¤ËÊá¿©¡£»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¿ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£

2É¤¤Î¥É¥¸¥ç¥¦¤òÊ¿¤é¤²¤ë¤ÈËþÂ­¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥É¥¸¥ç¥¦¤¬¤¤¤Æ¤âÈ¿±þ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤Î·üÌ¿¤ÊÀ¤ÏÃ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿©Íß²¢À¹¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥é¥¤¥®¥ç¡£¤½¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:04

Î¾ÌÜ¤¬Çò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥®¥ç¤Î¸½¾õ
01:04

º£Æü¤Î¿·¤·¤¤±Â¡Ö¥É¥¸¥ç¥¦¡×
02:48

Ç÷ÎÏËþÅÀ¡ª¹ë²÷¤ÊÊá¿©¥·¡¼¥ó
05:00

ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥É¥¸¥ç¥¦¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡©
05:33

¿ôÊ¬¸å¡ÄËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥®¥ç

´ØÏ¢µ­»ö

¡Ö¼÷Ì¿¤Ç¤¹¡Ä¡×»ô°é54ÆüÌÜ¤Î¥é¥¤¥®¥ç¡¢Î¾ÌÜ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë°ÛÊÑ¡Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ï

¡Ö¼÷Ì¿¤Ç¤¹¡Ä¡×»ô°é54ÆüÌÜ¤Î¥é¥¤¥®¥ç¡¢Î¾ÌÜ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë°ÛÊÑ¡Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ï

 ¡Ö°ì½Ö¤Ç¾Ã¤¨¤¿¡Ä¡×Áé¤»¤¿¥é¥¤¥®¥ç¤Î¹ë²÷¤¹¤®¤ëÊá¿©¥·ー¥ó¤Ë¶Ã¤­

¡Ö°ì½Ö¤Ç¾Ã¤¨¤¿¡Ä¡×Áé¤»¤¿¥é¥¤¥®¥ç¤Î¹ë²÷¤¹¤®¤ëÊá¿©¥·ー¥ó¤Ë¶Ã¤­

 ¥é¥¤¥®¥ç¤ÎÁÝ½üÍ×°÷¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä10Æü¤Ç30É¤¾Ã¤¨¤¿¥¨¥Ó¤Î¹ÔÊý

¥é¥¤¥®¥ç¤ÎÁÝ½üÍ×°÷¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä10Æü¤Ç30É¤¾Ã¤¨¤¿¥¨¥Ó¤Î¹ÔÊý
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë_icon

¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 26.70Ëü¿Í 1887 ËÜ¤ÎÆ°²è
¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ê¤Þ¤Ä¤ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ËÄà¤ê¡¢¥¬¥µ¥¬¥µ¡¢¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡¢ÆüËÜÃ¸¿åµû¡¢¶å½£¤«¤é¼«Á³¤äÀ¸¤­Êª¤Î»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¢öBitStar½êÂ°
youtube.com/channel/UCTyRFIob2l7mJorDVulZndQ YouTube