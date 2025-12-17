《誕生日におめでとうと言われると僕が何かをした日ではないむしろ自分が感謝するべき日だと言っていた少年も28歳になりました 皆もっと祝え》

12月17日、この日が誕生日のプロスケーター、宇野昌磨が自身のXを更新。「28歳」を迎えた心境をこのように綴った。

このポストには《おめでとう》と祝福するリプライのほかに《小さいころから知ってるので「え、もう28なの？」》《可愛いらしい少年がもうそんな大人の年齢になったんだなー》など感慨深げなリプライも多かった。

また、宇野といえば《28歳もスケートもゲームもツイートも、昌磨くんらしく全力で楽しんでください》といったお祝いリプライがあるように、「ゲーム好き」としても知られている。

8月20日にはXで《今日から将来の夢はプロゲームチームに加入する事となりました》と宣言。YouTubeチャンネルでは積極的にゲーム配信を行なっている。

「2026年2月22日に開催されるeスポーツのイベント『Lemino presents e-elements DREAM MATCH APEX LEGENDS』（アニマックスブロードキャスト・ジャパン・NTTドコモ共催）にも海沼流星さん、小野塚勇人さん、山本彩さん、ふぉいさんら『芸能人ゲーマー』とともに出場します。宇野さんの実力はプロゲーム界でも有名なので、好成績が期待されています」（芸能担当記者）

一方、ファンにとって気になることはもう一つある。2022年9月に交際を認めたフィギュアスケーターでタレントの本田真凜との恋の行方だ。

宇野は8月26日にXで、YouTubeチャンネル登録者数が10万人を超えた者に与えられる「銀の盾」が届いたことを報告するとともに、すでに本田が持っている「銀の盾」と並べた写真を投稿すると、《匂わせが世界レベルで草》《イチャイチャしとる銀盾で》などの反響が寄せられていた。

「2人が出会ったのは2014年の国際大会と言われていますから、すでに10年以上が経ちます。本格交際が始まってからも6、7年になりますね。

宇野さんのプロデュースで2025年11月から2026年2月1日まで開催されるアイスショー『Ice Brave2』にも本田さんは出演しています。

宇野さんの公式Instagramには2人で練習するシーンも投稿されていますから、交際は順調ということでしょう。堂々とした2人の交際をファンは温かく見守っています」（前出・芸能担当記者）

2026年、宇野は公私ともに飛躍しそうだ。