高須幹弥氏「年明けの解散はない」支持率70％超“高市政権”の早期解散説を一蹴！政局より国益優先か

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【高市政権】年明けの解散総選挙はありうるのか？【支持率70％超】」と題した動画を公開。70%を超える高い支持率を維持する高市政権（動画内での仮定）を巡り、早期の解散総選挙の可能性について持論を展開した。



動画で高須氏は、高市政権が発足以来75%前後の高い支持率を維持している現状を指摘。この人気を背景に「人気のあるうちに早期解散総選挙に打って出るのではないか」という観測があり、特に年明け1月の解散説が浮上していることに言及した。



しかし、高須氏はこの「1月解散説」について「まだないんじゃないかな」と否定的な見解を示す。その根拠として、高市氏が総理大臣になるまでの道のりが困難であったことを挙げ、「なるべく政治空白を作りたくないはず」とその性格を分析。目先の政局よりも、まずは来年度の予算を成立させるなど、国益を重視した安定的な政権運営を優先するとの見方を示した。



その上で、解散のタイミングについては「僕の予想だと来年の6月」と明言。通常国会の会期末が、高支持率を活かして選挙に臨む最適な時期であると予測した。高支持率という追い風をどう活かすのか、政権の次の一手に注目が集まる。