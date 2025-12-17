宇野昌磨、28歳誕生日報告で過去発言から一転「皆もっと祝え」 ファンから愛あるツッコミ殺到
フィギュアスケート男子で五輪3大会連続メダリストの宇野昌磨が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。28歳の誕生日を迎えたことを、ユーモアたっぷりに報告し話題となっている。
宇野は「誕生日におめでとうと言われると僕が何かをした日ではないむしろ自分が感謝するべき日だと言っていた少年も28歳になりました」と、かつての自身の発言を振り返った。続けて「皆もっと祝え」と、以前とは対照的な心境を冗談めかしてつづっている。
この12月17日は、フィギュアスケート界では奇しくも誕生日を迎える選手が多い日として知られている。ペアで世界選手権を制した“りくりゅう”こと三浦璃来もこの日に24歳となった。
また、海外では元世界女王のエリザベータ・トゥクタミシェワさん（ロシア）が29歳に。振付師やコーチとして活躍するニコライ・モロゾフ氏も50歳の節目を迎えた。さらに、日本の男子シングルで活躍する壷井達也も23歳の誕生日を迎えている。
宇野のユニークな投稿にはファンから多くの祝福メッセージが殺到。「『感謝すべき日だ』と言っていた彼が、『もっと祝え！』と覚醒。この進化こそ祝うべきです！」「祝うわけねぇだろ！！(おめでとう)」といった愛のあるツッコミや、「更なるご活躍（伝説のX職人としての）を祈念しております」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。
誕生日におめでとうと言われると僕が何かをした日ではないむしろ自分が感謝するべき日だと言っていた少年も28歳になりました— 宇野昌磨 (@shoutube1217) December 16, 2025
皆もっと祝え