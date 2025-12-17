12月15日の正午すぎ、東京都港区赤坂6丁目のビルで「建物の3階で非常ベルが鳴っている」と119番通報があった。東京消防庁の隊員や警視庁の警察官が駆け付けると5階建てのサウナ店「SAUNATIGER」の3階個室で火災が発生し、サウナ室の座る部分などが焼けていた。さらに利用客と見られる30歳代の夫婦がサウナ室の出入り口付近で折り重なるように倒れていた。

＊＊＊

【写真】ラグジュアリー感が漂うHPに「深くお詫び申し上げます」の謝罪文…火災現場となったサウナの個室には「スマホ持ち込みも可能」で、「ダイヤモンド会員」は“月額39万円”との表記も

倒れていたのは都内で美容室を経営していた夫と、その妻だった。発見当時は意識不明の重体だったが、医療機関に搬送された後に死亡が確認された。

現場となったサウナ店のHPより

担当記者は「火災が発生した『SAUNATIGER』はタレントのパンツェッタ・ジローラモ氏が監修を務めていることでも知られていました」と言う。

「赤坂という場所柄、“大人の隠れ家”をコンセプトに高級路線を前面に出していました。近隣の人々も『富裕層が利用しているお店』と認識していたようです。サウナは全て個室で、公式サイトによると1人部屋が2室、4人部屋が3室、さらに4人まで利用できる『ペントハウス』もありました。最も安い料金プランは2時間1万9000円のビジター料金。最も高額のプランは月額39万円の『ダイヤモンド会員』です」

警察や消防が注目しているのは火元、死因、そして「ドアノブ」の3点だ。実際、この3点は“謎”と言っていい。

「火災の発生した個室サウナの中では座席や壁が焦げており、さらに燃えたタオルが残っていました。煙が出たため室外の煙感知器が反応したほか、サウナの中にあった非常用ボタンが押されたような形跡が残っていました。ただし非常用ボタンは実際に作動したかどうかは捜査中で、作動しなかった可能性も取り沙汰されています」（同・記者）

サウナに閉じこめられた可能性

亡くなった夫婦の肩などには火傷の跡が残っていたが、命に関わるような致命傷ではないことが分かっている。

「警視庁は司法解剖を行い、死因を詳しく調べる方針です。焦点の一つに挙げられるのは、一酸化炭素中毒で亡くなられたかどうかでしょう。というのも、夫婦が亡くなった個室サウナの出入り口には木製のドアノブがあり、さらにドアの内側と外側のドアノブは共に外れ、床に落ちていたというのです。こうした状況から警視庁は夫婦がサウナ室に閉じこめられてしまい、外に逃げられなかったことと死因に関係がある可能性もあると見て、捜査を続けています」（同・記者）

公益社団法人日本サウナ・スパ協会は営業関係者の資質向上、正しい知識の普及、環境衛生の向上などを目的に1990年に設立された。インターネット上では「サウナ設備設置基準」を公開しており、設置要領や維持管理の手順などを解説している。

日本サウナ・スパ協会は「火災の起きた赤坂のサウナは、私どもの協会には入っていません」と答える。一部報道では「SAUNATIGER」は2022年に旅館業の許可を取得して現在に至っていると伝えている。

ドアノブの謎

「ホテルなどの宿泊施設が部屋や大浴場などにサウナを設置した場合、分かりやすくするために簡略化して言えば、地元消防がしっかり検査し、何も問題がなければ営業が可能になります。私たちの協会は任意団体ですから、加盟するかどうかは自由です。ただし、私たちの加盟店は多くのお客さまにサウナを楽しんでもらうことを想定しています。今回の火災に関する報道に接し、私たちの考えているサウナとは“設計思想”があまりにも違うので驚いています。例えばサウナの出入り口にドアノブを使うということ自体、私たちの場合はあり得ません。多くのお客さまが楽に移動できるよう、出入り口は押して開閉するタイプを使うのが一般的です」（同・協会）

気になるのは「SAUNATIGER」の公式サイトに《スマホ持ち込みも可能です》と明記していることだ。

例えば家庭用サウナを販売している会社は公式サイトに「故障やショートの原因になるため、サウナにスマホを持ち込むべきではない」と注意喚起している。

さらにサウナ愛好家の一部は個人サイトやSNSなどで「スマホを持ち込むと発火の危険性がある」と自粛を呼びかけている。インターネット上には熱が原因で曲がってしまったスマホの写真も公開されている。

想像もつかない「出火原因」

ただし、たとえスマホがサウナの中で発火したとしても、それだけで死に到るほどの状況になるかどうかは現時点では分からない。

「入浴施設のサウナがスマホの持ち込みを禁止しているのは、撮影防止の目的が強いでしょう。確かに新聞の持ち込みは発火の危険性があるからですが、注目していただきたいのは腕時計も禁止しているということです。これは『身体一つでサウナに入っていただきたいです』というメッセージなのです。見ず知らずのお客さま同士でサウナを楽しんでいただくための最低限のマナーという位置づけです」（同・協会）

サウナ内の座席や壁が焼けるほど中の温度が上昇する可能性については、見当も付かないという。

「基本的にサウナの熱源にはサーモスタット（自動温度調節装置）が付いています。サーモスタットが正常に動いているのなら、温度は上がりすぎることも下がりすぎることもなく、運営側が設定した温度を保ちます。サウナの椅子や壁に焦げができるということも信じられませんし、まして命の危険が生じるほどの煙がサウナ内で発生するという状況になると、今の時点では想像もできないというのが正直なところです」

現場からは燃えたタオルが発見されているため、これを火元と見る消防関係者もいるようだ。

いずれにしても、たとえ個室サウナの中で火や煙が発生したとしても、押せば開くタイプの扉だったのなら、この悲惨な火災事故が避けられた可能性があるのではないか。

デイリー新潮編集部