岩手県大槌町の山林火災で、現場近くに集まった新潟県などからの消防隊＝25日午前岩手県大槌町の山林火災は発生4日目となる25日も勢いは衰えず、消火活動が続いた。住宅の目の前まで火の手が迫っており、延焼を食い止めるため、各地から順次現場入りした緊急消防援助隊が地上から放水した。町によると24日時点で焼失面積は約730ヘクタール、燃えていると見込まれる延焼範囲は約1176ヘクタールに上る。町は避難所をこれまでの町