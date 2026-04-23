高松市のアパートで火事 消防によりますと、23日午前6時50分ごろ、高松市鶴市町の3階建てアパートから出火しました。 約1時間25分後に火を消し止めましたが、鉄筋コンクリートのアパートの1室約10平方メートルが焼けました。この火事で、アパートの部屋の中から男性が心肺停止の状態でみつかりました。 警察と消防が火元や火事の原因などを調べています。