歌手の後藤真希（40）の都内の実家で火災が発生したことが17日、分かった。所属事務所によると、後藤の親族は避難して無事。後藤は同居していない。17日未明、住宅から火の手が大きく上がり、周囲は複数の消防車ややじ馬らで騒然となった。近隣住民によると、約30メートル離れた家の玄関先でも「凄いと感じるくらい」の煙が出ていたという。同日午前には、消防庁の職員が現場検証を行った。住宅は3階の窓が大破し、室内が黒く