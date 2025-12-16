²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¡¡ºÊ¤¬²ó¸Ü¡ÖË´¤¯¤Ê¤ë»þ¤Þ¤Ç²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö²Î¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡9·î¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢¶¶¤µ¤ó¤ÎÈÕÇ¯¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï5·î¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¡£Æþ±¡Ãæ¤ËÇÙ±ê¤òÊ»È¯¤·¡¢9·î4Æü»àµî¡£82ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¶¶¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£´Ç¸î»Õ¤äÇ§ÃÎ¾É¤ËÆÃ²½¤·¤¿»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬Êì¿Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë³Ú²°¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¥³¥ó¥È¤Î¥á¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë¤·¤ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£2Ç¯¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ê¡Ä1Ç¯Á°¡¢Çö¡¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢»õËá¤Ê´¤òÆ¬¤ËÅÉ¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï½êÂ°¤¹¤ëÌ´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å¹¼ÒÄ¹¤È¤âÁêÃÌ¡£¡Ö¼ÒÄ¹¤È¤â¤·¤«¤·¤Æ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶¶¤µ¤ó¤Ë¤ÏµÙÍÜ¤ò´«¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¡¢²¶¤Î²Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤À¤í¡©¡×¤È¡¢²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¡£¼þ°Ï¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤Æ²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¼¢²ì¸©¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡£Ç¾¤Ë»ÀÁÇ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÇ¾µõ·ìÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¡£
¡¡Æþ±¡Ä¾¸å¤Ï¡¢Â©»Ò¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¡£ËèÆü¤«¤±¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²ñÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î1Æü¤À¤È¤¤¤¦¡£¶¶¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ß¡¢¤´¤á¤ó¡×¤Î°ì¸À¡£¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡È¤Þ¤ß¡¢¤´¤á¤ó¡É¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ê¤ê¤Ë¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾åÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Î¤³¤È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î1¥«·î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¸ÆµÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¶¶¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¤â³«¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À¸ì¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£²Î¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¸ý¤ò¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤µ¤»¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¡¢¤½¤Î²Î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡£ºÇ¸å¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë»þ¤Þ¤Ç²Î¤ò²Î¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£À¸³¶¤¤¤Á²Î¼ê¤ò´Ó¤¤¤¿¶¶¤µ¤ó¤Ë¡¢¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Î¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£