9月9日、4日に肺炎で亡くなっていた歌手の橋幸夫さん（享年82）の通夜が、東京・文京区の無量山傳通院で営まれた。65年の歌手人生という輝かしいキャリアを持つ往年のスターとの別れには、700人以上が参列したといい、次々と大物が駆けつけた。参列者の中には、橋さん、西郷輝彦さん（享年75）とともに昭和歌謡“御三家”として活躍した盟友の舟木一夫（80）や錦野旦（76）、政界からは鳩山由紀夫元首相（78）や元おニャン子クラブ