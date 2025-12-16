今年9月4日に惜しまれつつ亡くなった昭和のスター歌手・橋幸夫さん（享年82）。東京・文京区の無量山傳通院で営まれた通夜・告別式には、橋さんと親交が深かった著名人や一般のファンなど、合わせて約1300人が参列した。「‘23年5月に一度歌手活動の引退を発表するも’24年4月に撤回。『死ぬまで歌う』と決意を見せていたのですが、今年5月にアルツハイマー型認知症を患っていることが、橋さんが所属する『夢グループ』の石田重廣